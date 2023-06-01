プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「きのこたっぷり！ハッシュドビーフ by金丸 利恵さん」 「パセリサフランライス」 「大豆とツナのミックスサラダ」 の全3品。
色鮮やかなサフランライスに、手軽に作れるハッシュドビーフの組みあわせ。ごちそう気分を演出。

【主菜】きのこたっぷり！ハッシュドビーフ by金丸 利恵さん





調理時間：25分
カロリー：541Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

牛肉  (薄切り)200g
玉ネギ  1/2~1個
マッシュルーム  (生)4~5個
サラダ油  大さじ1
小麦粉  大さじ1
赤ワイン  大さじ2
＜調味料＞
  デミグラスソース  (缶)1缶(290g)
  水  50ml
  ウスターソース  小さじ2
  ハチミツ  小さじ1/2
  塩  小さじ1/4
  コショウ  少々

【下準備】

牛肉は大きければ食べやすい大きさに切る。玉ネギは薄切りにする。マッシュルームは石づきを切り落とし、汚れを拭き取って厚さ5mmの薄切りにする。




牛肉は脂の少ないモモだとあっさりと、バラや肩ロースだとコクがでます。

【作り方】

1. フライパンにサラダ油と玉ネギを入れ、中火にかけて透き通るまで炒める。牛肉とマッシュールームを加え、牛肉の色が変わったら、小麦粉を全体にまぶし、馴染むまで炒める。




2. 赤ワインを加え、アルコールが飛ぶよう1〜2分炒めたら＜調味料＞の材料を順番に加えて、混ぜる。




水の量はお好みの濃度になるよう調節して下さい。
3. フツフツしてきたら火を弱めて5〜6分煮て、分量外の塩少々で味を調え、器によそう。





【主食】パセリサフランライス
ハッシュドビーフ以外にも、カレーやシチューなどルウに合います。塩分はお好みで加えてください。




調理時間：1時間
カロリー：577Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

お米  2合
＜サフラン水＞
  サフラン  8~10本   水  200ml
パセリ  (みじん切り)1/2カップ分
バター  20g
レモン汁  小さじ2

【下準備】

お米は炊く30分前に洗い、水気をきる。＜サフラン水＞の材料を合わせて30分程度置き、色素を出す。





【作り方】

1. 炊飯器にお米と＜サフラン水＞を入れる。炊飯器の2合分の目盛りまで分量外の水を足し、スイッチを入れる。




2. 炊き上がったら、パセリ、バター、レモン汁を加え、サックリと混ぜ、器に盛る。




レモンの輪切りを添えると見た目にも爽やかです。

【副菜】大豆とツナのミックスサラダ
ツナはノンオイルのスープ煮を使うと軽く仕上がり、旨みもプラスされます。




調理時間：20分
カロリー：156Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

水煮大豆  100g
ツナ  (スープ煮缶)1缶(70g)
芽ヒジキ  5g
貝われ菜  1パック ＜調味料＞
  マヨネーズ  大さじ1
  レモン汁  小さじ1
  塩コショウ  少々

【下準備】

芽ヒジキは水でサッと洗い、熱湯でゆでる。ザルにあげて水気をきる。




貝われ菜は根を切り落とし、サッと水を通して種を取り、長さを半分に切る。





【作り方】

1. ボウルに水煮大豆、ツナ、芽ヒジキ、貝われ菜を入れ、＜調味料＞の材料を加えて混ぜ合わせ、器に盛る。




ツナはスープごと加えましょう。