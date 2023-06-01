【今日の献立】2026年2月27日(金)「きのこたっぷり！ハッシュドビーフ by金丸 利恵さん」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「きのこたっぷり！ハッシュドビーフ by金丸 利恵さん」 「パセリサフランライス」 「大豆とツナのミックスサラダ」 の全3品。
色鮮やかなサフランライスに、手軽に作れるハッシュドビーフの組みあわせ。ごちそう気分を演出。
【主菜】きのこたっぷり！ハッシュドビーフ by金丸 利恵さん
調理時間：25分
カロリー：541Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
玉ネギ 1/2~1個
マッシュルーム (生)4~5個
サラダ油 大さじ1
小麦粉 大さじ1
赤ワイン 大さじ2
＜調味料＞
デミグラスソース (缶)1缶(290g)
水 50ml
ウスターソース 小さじ2
ハチミツ 小さじ1/2
塩 小さじ1/4
コショウ 少々
牛肉は脂の少ないモモだとあっさりと、バラや肩ロースだとコクがでます。
2. 赤ワインを加え、アルコールが飛ぶよう1〜2分炒めたら＜調味料＞の材料を順番に加えて、混ぜる。
水の量はお好みの濃度になるよう調節して下さい。
3. フツフツしてきたら火を弱めて5〜6分煮て、分量外の塩少々で味を調え、器によそう。
【主食】パセリサフランライス
ハッシュドビーフ以外にも、カレーやシチューなどルウに合います。塩分はお好みで加えてください。
調理時間：1時間
カロリー：577Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
＜サフラン水＞
サフラン 8~10本 水 200ml
パセリ (みじん切り)1/2カップ分
バター 20g
レモン汁 小さじ2
2. 炊き上がったら、パセリ、バター、レモン汁を加え、サックリと混ぜ、器に盛る。
レモンの輪切りを添えると見た目にも爽やかです。
【副菜】大豆とツナのミックスサラダ
ツナはノンオイルのスープ煮を使うと軽く仕上がり、旨みもプラスされます。
調理時間：20分
カロリー：156Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
ツナ (スープ煮缶)1缶(70g)
芽ヒジキ 5g
貝われ菜 1パック ＜調味料＞
マヨネーズ 大さじ1
レモン汁 小さじ1
塩コショウ 少々
貝われ菜は根を切り落とし、サッと水を通して種を取り、長さを半分に切る。
ツナはスープごと加えましょう。
