スカートとODD Foot Worksの新曲「FANCLUB」が、4月2日より放送開始となるTVアニメ『霧尾ファンクラブ』（MBS／TBS系）のオープニングテーマに決定した。

同楽曲は、澤部渡のソロプロジェクト スカートとODD Foot Worksによる特別ユニット“スカートとODD Foot Works”として、本アニメのために書き下ろされたもの。ODD Foot Worksが描く軽快でエッジの効いたフロウと、澤部が紡ぐ一度聴いたら耳から離れないメロディが鮮やかに交差する、刺激的かつポップなコラボレーション楽曲に仕上がっている。

さらに、本日放映開始されたCM内で同楽曲の音源を一部聴くことができる。リリース日などの情報は続報にて発表予定だ。

また本アニメは、2022年から2024年にかけて『COMICリュエル』（実業之日本社）で連載された、地球のお魚ぽんちゃんによる一方通行ラブコメディが原作の作品。2025年4月には実写ドラマ化されている。

■スカートとODD Foot Works コメント

澤部渡（スカート）

『霧尾ファンクラブ』は突き抜けたくだらなさの向こう側に、ほのかでも確かにセンチメントが香る、パワーある作品で最高です。今回、そこを音楽で表せないか、と曲を作り始め、ODD Foot Worksの力が大いに加わった結果、直線と曲線とぐにょぐにょした線が混ざったヘンだけどいい曲が出来上がったと思います。滅多にない感じに仕上がってとても嬉しい！お楽しみに！

Pecori（ODD Foot Works）

作中の歪な愛が過ぎて、表現がキモくなるみたいな部分はなぜかシンパシーを感じてリリックはスラスラ書けました。ビートは青春というテーマに合うようにジャージークラブのビートをスイングさせました。“ファン”はミュージシャンにとっても欠かせないキーワードで、はたまた恋人や友人関係においてもファンという言葉は最上級の愛情だと思います。自分は誰のファンで、誰からのファンなのか考えながら聞いてください。スカートのスウィートで力強いフックも素晴らしくて一緒に作品を作れて光栄です。

（文=リアルサウンド編集部）