松田好花“なおみく”からのサプライズ花束に喜び 「真夜中」企画ではファン層の違いを実感？
ニッポン放送『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』（深0：00）が、26日深夜に放送。松田好花が、卒業に伴い2月末で日向坂46としての活動が終了することから、この日の放送が「日向坂46」を冠につけての最後となった。
【動画】金村美玖が一番うれしかった同期でのTikTok撮影
冒頭、松田が「最後の日向坂・46松田好花のオールナイトニッポンX」とタイトルコール。「きょうのタイトルコールは生です。なんかでも…ね？楽しい回にしたい」と呼びかけた。金村美玖と小坂菜緒がゲストであることにちなみ「メンバーとの最後の仕事は、これが最後になるので、それが同期の2期生とできるのは、なんていう機会をいただいたんだということで」と声を弾ませた。
終盤のコーナー「真夜中の松田さん」は、金村と小坂も加えた「真夜中の松田さんと金村さんと小坂さん」として実施。松田、金村の内容と、小坂の内容が大きく異なることから、「こんなにファン層違う（笑）？」との声も飛び交った。エンディングでは“なおみく”から、サプライズで花束を受け取った松田が「うれしい！」と喜びをかみしめていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
