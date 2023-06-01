アメリカで少女買春の罪などで起訴されたエプスタイン氏との関係をめぐり、「ダボス会議」を主催する世界経済フォーラムのブレンデ総裁が26日辞任すると発表しました。

スイスに世界の政財界のリーダーらが集まる「ダボス会議」を主催する世界経済フォーラムのブレンデ総裁は26日に声明を発表し、「熟慮の末、退任を決断した」と明らかにしました。

ロイター通信によりますと、ブレンデ総裁はアメリカで少女買春の罪などで起訴されたエプスタイン氏と3回会食したほか、メールなどで連絡を取っていたことがいわゆるエプスタイン文書で判明していました。

ブレンデ総裁は、エプスタイン氏の過去の犯罪行為については、知らなかったと説明した上で、「より深く調べなかったことを後悔している」と話しているということです。

世界経済フォーラムは声明で、すでに独立した調査が実施され、新たな懸念事項は確認されなかったとしています。

エプスタイン氏との関係をめぐっては、イギリスのアンドルー元王子や前駐米大使マンデルソン氏に対して捜査が行われているほか、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏が、自身の慈善団体の職員に謝罪するなど、世界各国に波紋が広がっています。