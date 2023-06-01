ボートレース住之江の「ＢＴＳ大和ごせ１２周年記念トランスワードトロフィー」は２６日、予選５日目が行われた。

和田操拓（４１＝滋賀）は５日目２走を３、３着として得点率１８位で予選突破。準優への勝負駆け成功し「ペラを叩いてレース足が良くなった。回り足系でエンジンがカバーしてくれる」と舟足の上積みも実感する。

京都出身だが、子供の頃から広島カープのファン。カープの話になれば熱も入る。「最近は勝田（成）選手に注目してます。身長も小さいので、親近感も湧くんです」とニッコリだ。

「カープとともに僕も上がっていきたい」と話すが、昨年１１月からの２０２６年後期適用勝率は４・４９と苦戦中。「本厄を抜けて後厄で、厄払いに行ったんです」と話す。「今節はいいエンジンも引けたし、流れは変わったかも」と、さっそく運気上昇を予感させる。

その一方で、「今期はＡ２級キープは難しいので、ペラを含め新しい調整を実験的にやって、来期につなげます」と２期後のＡ１復帰プランを練り、ステップアップを目指している。

６日目準優１１Ｒは６枠。「まさか乗れるとは思ってなかった」と驚きを隠せないようだったが、確実に爐いのれ瓩聾いている。