◆２０２６年台日野球国際交流試合 台湾代表０―４ソフトバンク（２６日、台北ドーム）

【台北（台湾）２６日＝森口登生】ソフトバンクの小久保裕紀監督が、３回１安打無失点と好投した徐若熙（シュー・ルオシー）投手を称賛した。

試合前は時間の都合で遠投を省略し、ブルペンでウォーミングアップを完結。それでいて、宮崎キャンプでは１４９キロだった球速は、この日、自己最速タイの１５８キロをマークした。小久保監督は、キャンプ中に投球フォームを調整したことにも言及し「今日のピッチングを見る限りは、今のフォームが彼にとってベストなのかなというくらいの出力が出ていた。短期間によくマスターしたなとベンチから見ていました」と、ここに来て一気に状態を上げてきた右腕をたたえた。

侍ジャパンにとって、台湾代表はＷＢＣ初戦（３月６日）の相手となる。２０１７年ＷＢＣでは代表監督も務めた指揮官は「日本の強敵になりそうな投手になるな」と、相手国としての目線で警戒。中信兄弟、台湾代表と連勝で終え「非常に有意義な２日間だった」と振り返った。