スイスのジュネーブで開かれる予定の米国とイランの核交渉を翌日に控えた25日、米国がイランに対する全方向圧力を加えた。

バンス米副大統領はこの日、フォックスニュースとのインタビューでイランの最高指導者ハメネイ師に向け「核兵器保有不可」の原則を受け入れるよう促した。

彼は「原則はとても単純だ。イランは核兵器を保有できないということ。イラン最高指導者とすべての構成員がこれを理解しなければならない」と話した。バンス副大統領は続けて「軍事力がなくとも良い解決策を導出することを希望する」としてトランプ大統領が繰り返し言及してきた「外交優先」の原則を再確認した。

バンス副大統領は同時に「軍事力を使うべきだとすれば大統領はその権限を持っている」としてイランに対する軍事的圧力を同時に加えた。トランプ政権はすでにイラン周辺に原子力空母をはじめとする圧倒的な火力を配備した状態だ。

トランプ大統領は前日の一般教書演説で「決して世界最大テロ支援国が核兵器を持つことを認めない」と明らかにした。また、昨年6月の空爆でイランの核施設が「完全に破壊された」という主張を繰り返しながらも「イランがすでに欧州と海外の米軍基地を脅かすミサイルを開発しただけでなく、近く米国本土に到達するミサイルを開発しようとしている」と主張した。

◇追加制裁…イランの資金源全方向で遮断

米財務省と国務省は交渉前日までイランの資金源を封じ込める作業を継続した。これらはこの日公開した報道資料を通じ「数億ドルのイラン産原油、石油製品、石油化学製品を運送してきた影の船団と所有主または運営者を制裁する」と明らかにした。この日制裁対象に追加で上げられたのはトルコやアラブ首長国連邦などに基盤を置き在来式武器開発を支援してきた機関を含め30カ所を超える。

ベッセント財務長官はこの日の措置に対し「対イラン最大圧迫維持に対する約束次元。イラン国民の犠牲でテヘランが優先視してきたミサイルと無人航空機開発支援・調達ネットワークをかく乱することを目標にしている」と説明した。

制裁対象に上がった機関と個人は米国内資産が凍結され、制裁対象者が50％以上の株式を持つ機関の資産も凍結する。財務省はこれらと金融取引をしたところまで制裁対象とする「セカンダリーボイコット」もできると明らかにした。

◇水面下で交渉進めたが…「トランプ変数」浮上

交渉前日の米国の強硬な措置と関連し英日刊ガーディアンはこれまでイランと水面下で交渉を進めてきたウィトコフ中東特使とトランプ大統領の娘婿ジャレッド・クシュナー氏がイランの要求事項を受け入れたが、トランプ大統領が交渉を控え強硬な立場を固守しているためだとの見方を示した。

ガーディアンによると、米国交渉団はイランにウラン濃縮水準を5％未満に下げ核開発を民需用に転換する一方、弾道ミサイル射程距離制限を対話の前提にしないという内容の条件を提示し、イランがすでにこれまでの交渉過程で米国の提案を受け入れた可能性がある。

米国の提案はウラン濃縮権の象徴的認定、既存備蓄分の希薄使用、弾道ミサイル制限不可などイランが要求してきた条件をほとんど受け入れた内容に近い。ガーディアンはしかし、トランプ大統領が一般教書演説で「核保有不可」の原則を強調したことを根拠に、トランプ大統領が交渉団間の水面下の交渉結果を終盤で拒否した可能性があると指摘した。

これと関連して米アクシオスは「米国は核合意にサンセット条項のない『無期限維持』条項を含めるべきと要求している」と報道した。イランの核兵器保有を永久的に封じ込めるという確答を合意案に盛り込むという意味だ。

イランは2015年にオバマ政権と核合意に至ったが、第1次トランプ政権当時の2018年にサンセット条項を根拠に合意を一方的に破棄した。