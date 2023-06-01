松田好花、日向坂46卒業後の思い「めちゃめちゃ楽しみ」 金村美玖は同期でのTikTok撮影「一番うれしい」
ニッポン放送『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』（深0：00）が、26日深夜に放送。松田好花が、卒業に伴い2月末で日向坂46としての活動が終了することから、この日の放送が「日向坂46」を冠につけての最後となった。
【動画】金村美玖が一番うれしかった同期でのTikTok撮影
冒頭、松田が「最後の日向坂・46松田好花のオールナイトニッポンX」とタイトルコール。「きょうのタイトルコールは生です。なんかでも…ね？楽しい回にしたい」と呼びかけた。金村美玖と小坂菜緒がゲストであることにちなみ「メンバーとの最後の仕事は、これが最後になるので、それが同期の2期生とできるのは、なんていう機会をいただいたんだということで」と声を弾ませた。
ゲストの2人が登場するなり、わちゃわちゃトーク。小坂が「日向坂としての準備をしている時にこのちゃんがいないことが増えたので、それを見ると…」と松田が不在になってくることへのさみしさを口にした。
松田は「私はめちゃめちゃ楽しみで。自分がいた日向坂46で夢見ることもすごく楽しかったんだけど、ここからおひさまとして応援していけるんだって。ただ応援できるっていう状況がすごくワクワクしていて」としみじみ。金村が「私は3人でTikTok撮れたのが一番うれしい。歌番組出た時に、待ち時間があって、2人に熱弁したんです。これを3人で撮らせてくださいって。2人を呼んだんだよね」と切り出した。
松田が「はじめ、金村にジャブ打たれて（笑）」と当時の様子を明かすと、小坂から「私は1週間前くらいに（金村から）『3人でやりたいよね』って」と驚きの事実を。松田が「結局、その場で振り入れしてくれて。こんな機会もなければないだろうと思って」とTikTok撮影を振り返っていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
