ジェームズ・ワンとブラムハウス・プロダクションズが製作を務め、『死霊のはらわた ライジング』のリー・クローニンが監督する『THE MUMMY/ザ・マミー 棺の中の少女』（原題:LEE CRONIN’S THE MUMMY）が５月15日(金)に公開されることが決定した。

本作は、エジプトで失踪した少女と呪われた土地の秘密をめぐるミステリーホラー。

エジプトに駐在しているジャーナリスト一家の８歳の娘ケイティが、ある日突然姿を消す。懸命に探す家族だったが、異国の地での捜索は困難を極め、娘を見つけられないまま帰国を余儀なくされる。８年後、悲しみのなか暮らす家族に、少女発見の一報が。しかし家族が目にしたのは、あまりにも変わり果ててしまったケイティの姿だった。空白の８年の間にケイティに一体何が起こったのか？ そして、彼女の帰還と同時に家族の周辺でおぞましい出来事が次々と起こり始める……。

大変禍々しいティザー予告はこちら。

キャストは『ミッドサマー』のジャック・レイナー、『ヴィクトリア』のライア・コスタ、マーベルドラマ「ムーンナイト」のメイ・キャラマウィなど。

『THE MUMMY／ザ・マミー 棺の中の少女』

2026年5月15日(金)より全国公開

配給：東和ピクチャーズ、東宝

©2026 Warner Bros. Ent. All rights reserved