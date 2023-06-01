松田好花“日向坂46”冠では最後の『ANNX』 同期ゲストに喜び
ニッポン放送『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』（深0：00）が、26日深夜に放送。松田好花が、卒業に伴い2月末で日向坂46としての活動が終了することから、この日の放送が「日向坂46」を冠につけての最後となった。
【写真】最高の3ショット！松田好花『ANNX』に金村美玖＆小坂菜緒
冒頭、松田が「最後の日向坂・46松田好花のオールナイトニッポンX」とタイトルコール。「きょうのタイトルコールは生です。なんかでも…ね？楽しい回にしたい」と呼びかけた。金村美玖と小坂菜緒がゲストであることにちなみ「メンバーとの最後の仕事は、これが最後になるので、それが同期の2期生とできるのは、なんていう機会をいただいたんだということで」と声を弾ませた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
