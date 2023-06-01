日経225先物：27日0時＝10円高、5万8860円
27日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比10円高の5万8860円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万8753.39円に対しては106.61円高。出来高は5858枚となっている。
TOPIX先物期近は3907ポイントと前日比19.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.66ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58860 +10 5858
日経225mini 58850 +0 101092
TOPIX先物 3907 +19.5 7777
JPX日経400先物 35415 +130 864
グロース指数先物 745 +2 328
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
