　27日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比10円高の5万8860円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万8753.39円に対しては106.61円高。出来高は5858枚となっている。

　TOPIX先物期近は3907ポイントと前日比19.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.66ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 58860　　　　　 +10　　　　5858
日経225mini 　　　　　　 58850　　　　　　+0　　　101092
TOPIX先物 　　　　　　　　3907　　　　 +19.5　　　　7777
JPX日経400先物　　　　　 35415　　　　　+130　　　　 864
グロース指数先物　　　　　 745　　　　　　+2　　　　 328
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース