ソフトバンクの徐若熙投手（２５）が２６日のＷＢＣ台湾代表との交流試合に先発登板し、３回無失点の好投を見せた。対外試合デビューとなった登板を見事に飾った。

慣れ親しんだ台北ドームのマウンドに上がった右腕。多くの注目が集まる中でインパクトのある投球を見せた。

初回、先頭打者の初球に投じた直球はいきなり１５７キロをマーク。その後も自己最速タイの１５８キロを記録するなど１５０キロ後半を連発し、初回を三者凡退で切り抜けた。２回は元西武の呉念庭に安打を許したものの後続を封じてゼロ行進。３回無失点２奪三振の好投で対外試合デビュー戦を終えた。

この登板に向けて調整をしてきた右腕は「今の状態はぼぼ１００パーセントに近い」と充実した表情で語った。

試合後、小久保監督は「（宮崎春季キャンプの）最初の時から考えると、この短期間であれだけ戻るとは正直思わなかった」と語った。キャンプでの実戦形式での最速は１４９キロ。いきなりの球速アップに驚いた様子だった。

今後は２７日にＷＢＣ台湾代表に合流するため一度チームを離れる。徐若熙は「しっかり準備をして本戦に臨んでいきたい」と気合を入れた。