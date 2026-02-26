なぜ円安なのにドルも弱い　金利が示す「火種の衰え」を読む

通貨を分析するとき、価格そのものは追わない。確認するのは米ドルの場合、実質金利、ドル指数（DXY）、資金フローの方向の3点だ。

【こちらも】逆イールド解消でも、FRBの利下げが遠い理由

金利が起点であり、暗号通貨はその変化を映す体温計、通貨は資金配分の向きを示す"煙"にすぎない。火を見ずに煙だけを追えば、相場で迷子になる理由はここにある。

■なぜ金利が起点なのか FRBは2026年1月のFOMCで、政策金利を3.50〜3.75%に据え置いた。10年債利回りは4%前後で推移している。

実質金利はプラス圏を維持しているが、2023〜2024年の5%台と比べると火種は明らかに弱まっている。

実質金利とは、名目金利からインフレ率を差し引いた数値だ。お金を運用する際の「本当のコスト」を示す。これが上昇すればリスク資産は圧迫され、低下すれば緩む。世界資金はまず絶対的な実質リターンを見る。火種の強弱が、資産価格の方向を決める。

■ドル指数と市場規模が示すもの ドル指数は、主要6通貨に対するドルの強さを示し、基準は100。2022年の急速利上げ局面では110近辺まで上昇した。しかし2025年に入りFRBの利下げ転換とともにドルは弱含み、現在は96〜98台まで低下している。

市場規模を比較すれば、意味は明確だ。米国株式市場は約50兆ドル、世界全体では約100兆ドル規模。暗号通貨市場は1〜3兆ドルにとどまる。外国為替市場は1日あたり約7兆ドルが動く、世界最大の金融市場だ。

小さな市場は速く反応する。だから暗号通貨は体温計になる。巨大な為替市場は最後に動く--それが煙である理由だ。

■資金フローが示すもの 資金フローとは、世界の投資マネーがどの市場・通貨に向かっているかの動きだ。実質金利が低下するとき、ドルの魅力は薄れ、資金はドルから新興国・金・暗号通貨など他の資産へ分散し始める。

その動きが積み重なった結果が、DXYの低下として表れる。暗号通貨市場が体温計として機能するのは、この資金フローの変化をいち早く映すからだ。

■2022年との比較と現在地 2022年、米政策金利は0%近辺から急速に引き上げられた。ドル指数は110近辺、ドル円は150円を突破した。火種は最も強く燃えていた局面だ。

現在、利下げ局面に入りドル指数は96〜98台に後退し、ドル円も154〜156円台で推移する。為替は気分で動いていない。金利構造の変化が、価格差として表れているにすぎない。

■結び 実質金利を見る。ドル指数を見る。資金の流れを確認する。火を見ずに煙を追えば、相場の読みは歪む。今、火種は静かに弱まりつつある。円高か円安かではない。火種の強弱がどう変化しているか--それだけである。