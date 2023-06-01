石原さとみ、「ハミングフレア」新CMで至福の笑顔見せる 家族とカフェでレコード聞いてリラックス
俳優・石原さとみが、3月2日から放送される『ハミングフレア リラックス』新テレビCMに出演する。
【動画】石原さとみ「なんて幸せな現場だろう」メイキング動画
リニューアルされた同商品のCMは実写＆アニメーションの映像。極上の肌ざわりと、リラックス気分へ誘う香りを体験した石原がアニメーション化された世界で宙を舞い、大空に浮かんだ雲に包まれるような心地よさを味わうストーリーとなっている。
CMは、石原が現実の世界でソファに積み上げたタオルブランケットに顔をうずめながら「は〜…」と吐息を漏らすシーンから始まる。目を閉じると、そこはふわふわな雲の上。パステルカラーの世界で心地よさに包まれながら寝返りを打ち、再び現実の世界へ。同商品で仕上げられたタオルブランケットの上に戻ってきて、そのままリラックス気分を味わい続ける。
アニメーションのシーンでは、同商品の世界観を具現化した空間で至福の笑顔を見せる石原の姿を描いている。実写映像とのシームレスな演出を用いることで、夢の中で心地よい気分を味わっているかのような感動が表現されている。
俳優そして母親として多忙な日々を過ごしている石原が、今回のCM撮影で監督に求められたのは「リラックスしている表情」。
撮影現場には、同商品を使用したタオルブランケットが積み上げられたソファが用意されており、石原はゆったりと寝そべりながらブランケットに顔をうずめていたという。そのまま「は〜…」と“心の声”のような吐息を漏らすと、監督は「素晴らしい！」とリラックス感に満ちた自然な演技を絶賛。
撮影中はソファで横になりながら過ごすことが多かった石原。「（現場の雰囲気に）すごく癒やされて、全然疲れずに終わった感じ。なんて幸せな現場だろう」と笑顔で話していたという。
CMを彩る楽曲は、サカナクションの「新宝島」をニューウェーブ・テクノポップ・バンドのLAUSBUBでボーカルを務めるMeiがカバーした楽曲が使用されている。やわらかく透明感のある歌声が、映像の世界観と重なり合いリラックスした余韻を印象づける。
■石原さとみインタビュー(一部抜粋)
Q. 「ハミングフレア リラックス」にちなんで、日々ご多忙な石原さんが、最近リラックスできた出来事があれば教えてください。
石原：家族で最近行き出したカフェがあるんですけど、そこはレコードが聴けるお店で、いい天気の日に家族としゃべりながらお茶してて、一緒にイヤホンでレコードを聴いた時にすごく幸せな気持ちになったんです。
日頃の忙しさだったり、そういうことがちょっと立ち止まれるというか、ゆっくりできる時間になったな〜と思ってリラックスできましたね。
Q. 石原さんは「ムスクアロマの香り」をどんなシーンで、どんなものに使ってみたいか教えてください。
石原：ピラティスに通っているんですけど、安定期に入ってから妊娠中もマタニティーピラティスに通っていたんです。
産後も産後ケアとしてピラティスもしていたんですけど、最近体が戻ったので、ちょっとトレーナーさんが本気を出してきまして（笑）。
結構きつめの、攻めた感じのトレーニングを最近始めまして、筋肉痛がすごいんです（笑）。
その時にタオルでこのムスクの香りを嗅げたら、「今日も頑張った」って自分のことを褒められると思います。
Q. 「ムスクアロマの香り」のホテルのスパ気分にちなんで、ちょっと特別な癒やしアイテムや場所、リラックス方法があれば教えてください。
石原：（家族の）お祝いだったんですけど、ホテルの朝食券をプレゼントしてくださったんです。
家族全員で朝食を食べに行った時に、ちょっと特別と言いますか、朝からすごくぜいたくをしている感じがして。
ホテルのラグジュアリーな感じで朝から食べられるというのはすごくぜいたくだと思いながら、とっても気持ちが高揚したんです。
それは自分の中で「ちょっと朝からぜいたくしてみたいな」っていう願望にも変わりましたし（笑）、そういうプレゼントって家族のみんなに喜ばれるのかなと思って、私もそういうプレゼントをしたいと思いました。
【動画】石原さとみ「なんて幸せな現場だろう」メイキング動画
リニューアルされた同商品のCMは実写＆アニメーションの映像。極上の肌ざわりと、リラックス気分へ誘う香りを体験した石原がアニメーション化された世界で宙を舞い、大空に浮かんだ雲に包まれるような心地よさを味わうストーリーとなっている。
CMは、石原が現実の世界でソファに積み上げたタオルブランケットに顔をうずめながら「は〜…」と吐息を漏らすシーンから始まる。目を閉じると、そこはふわふわな雲の上。パステルカラーの世界で心地よさに包まれながら寝返りを打ち、再び現実の世界へ。同商品で仕上げられたタオルブランケットの上に戻ってきて、そのままリラックス気分を味わい続ける。
俳優そして母親として多忙な日々を過ごしている石原が、今回のCM撮影で監督に求められたのは「リラックスしている表情」。
撮影現場には、同商品を使用したタオルブランケットが積み上げられたソファが用意されており、石原はゆったりと寝そべりながらブランケットに顔をうずめていたという。そのまま「は〜…」と“心の声”のような吐息を漏らすと、監督は「素晴らしい！」とリラックス感に満ちた自然な演技を絶賛。
撮影中はソファで横になりながら過ごすことが多かった石原。「（現場の雰囲気に）すごく癒やされて、全然疲れずに終わった感じ。なんて幸せな現場だろう」と笑顔で話していたという。
CMを彩る楽曲は、サカナクションの「新宝島」をニューウェーブ・テクノポップ・バンドのLAUSBUBでボーカルを務めるMeiがカバーした楽曲が使用されている。やわらかく透明感のある歌声が、映像の世界観と重なり合いリラックスした余韻を印象づける。
■石原さとみインタビュー(一部抜粋)
Q. 「ハミングフレア リラックス」にちなんで、日々ご多忙な石原さんが、最近リラックスできた出来事があれば教えてください。
石原：家族で最近行き出したカフェがあるんですけど、そこはレコードが聴けるお店で、いい天気の日に家族としゃべりながらお茶してて、一緒にイヤホンでレコードを聴いた時にすごく幸せな気持ちになったんです。
日頃の忙しさだったり、そういうことがちょっと立ち止まれるというか、ゆっくりできる時間になったな〜と思ってリラックスできましたね。
Q. 石原さんは「ムスクアロマの香り」をどんなシーンで、どんなものに使ってみたいか教えてください。
石原：ピラティスに通っているんですけど、安定期に入ってから妊娠中もマタニティーピラティスに通っていたんです。
産後も産後ケアとしてピラティスもしていたんですけど、最近体が戻ったので、ちょっとトレーナーさんが本気を出してきまして（笑）。
結構きつめの、攻めた感じのトレーニングを最近始めまして、筋肉痛がすごいんです（笑）。
その時にタオルでこのムスクの香りを嗅げたら、「今日も頑張った」って自分のことを褒められると思います。
Q. 「ムスクアロマの香り」のホテルのスパ気分にちなんで、ちょっと特別な癒やしアイテムや場所、リラックス方法があれば教えてください。
石原：（家族の）お祝いだったんですけど、ホテルの朝食券をプレゼントしてくださったんです。
家族全員で朝食を食べに行った時に、ちょっと特別と言いますか、朝からすごくぜいたくをしている感じがして。
ホテルのラグジュアリーな感じで朝から食べられるというのはすごくぜいたくだと思いながら、とっても気持ちが高揚したんです。
それは自分の中で「ちょっと朝からぜいたくしてみたいな」っていう願望にも変わりましたし（笑）、そういうプレゼントって家族のみんなに喜ばれるのかなと思って、私もそういうプレゼントをしたいと思いました。