「カーセンサー×名探偵コナン 中古車探す探偵」篇

　中古車情報メディア『カーセンサー』がテレビアニメ『名探偵コナン』とタイアップした新CMが、27日より順次テレビ放映、WEB配信される。CMでは、コナンをはじめおなじみのキャラクターたちが『カーセンサー』で理想の1台を探す。

　「中古車探す探偵」篇では、「『カーセンサー』中古車探す、探偵さ！」というコナンのセリフからスタート。コナンがスマホを手に取り、条件を重ねながら約50万台の中古車のなかから“たった1台の愛車”へと近づいていく。少年探偵団や毛利蘭、毛利小五郎に加え、おなじみのキャラクターも登場する。テレビアニメを1本ダイジェストで見たかのような満足感のある内容に。

　「コナン＆蘭」篇では、テレビアニメの第2話のシーンをアフレコ。コナンと毛利蘭の初対面の様子に懐かしさがあふれる内容になっている。テレビアニメが30周年を迎えたなかで、まさに周年にふさわしいスペシャルなタイアップになった。

　さらに今回公開となる2篇に加えて、3月下旬には劇場版最新作でも活躍が期待されている萩原千速が登場する「コナン&千速」篇も放映予定。コナンとの掛け合いが見られる内容となる。