MY FIRST STORY、活動休止を発表でファン驚き「ゆっくり休んで」「ずっと待ち続けます！」
4人組バンド・MY FIRST STORYが26日、公式Xを更新し、活動休止を発表した。
【画像】理由は？一度立ち止まり…MY FIRST STORY活動休止コメント全文
公式Xでは書面にて「お知らせ」と題して「今後の活動について、メンバーおよびスタッフで何度も話し合いを重ね、各メンバーが自分自身と向き合う時間を持ち、一度立ち止まり、充電期間としてMY FIRST STORYとしてのバンド活動を休止することを決断いたしました」と報告。
最後に「いつか戻って来る日まで MY FIRST STORYメンバー／スタッフ一同」とつづった。
まさかの活動休止の発表にネット上では「MY FIRST STORYの音楽が大好きです！帰ってくるまでずっと待ち続けます！！応援しています」「これまでたくさん、マイファスに救われて来ました。心から、マイファスの皆様に感謝してます。ありがとうございました！また会えるその時まで待ってます！」「ゆっくり休んで、好きなところに行って、好きなもの食べて、普通の日常を過ごしてください！！早く会いたい！！待ってます！」「びっくりした！ずっと待ってます！！！」など驚きの声があがっている。
MY FIRST STORYは、2011年夏、東京渋谷で結成。2012年4月に1stフルアルバム「MY FIRST STORY」でデビュー以降、全国の大型フェス出演や海外アーティストとの共演も数多く務めている人気ロックバンド。
