BRINGGREEN日本向け新商品♡貼る乳液マスクや限定セット発売

韓国発ヴィーガンスキンケアブランドBRINGGREENから、日本向け企画を含む新アイテムが登場します。2026年2月27日（金）スタートのQoo10メガ割では、“貼る乳液マスク”の新発売に加え、ブランドアンバサダーALPHA DRIVE ONEの限定セットや特別デザインのシートマスクも数量限定で販売。毎日のスキンケアが少し楽しくなるような注目ラインアップです♡

新登場の貼る乳液マスク

BRINGGREEN ブルービーンB5-PDRN™マイルドローションマスク

価格：30g/1枚入り260円（税込）

ブルービーンB5-PDRN™マイルドローション1本分のうるおい感を、マスク1枚に凝縮した“貼る乳液マスク”。

ブリングリーン独自の保湿成分「ブルービーンB5-PDRN™*¹」が角質層までうるおいを届け、もっちりしっとり肌へ導きます。

肌なじみのよいスクワラン²やセラミド³を配合し、インナードライ肌をサポート。100%バンブー由来のシートが顔に心地よく密着し、べたつかずうるおいを届けます*⁴。

忙しい日でも手軽に保湿ケアができるアイテムです。

発売日：2026年2月27日

*¹バチルス培養物、ダイズ種子エキス、パントテン酸、ＤＮＡ－Ｎａ（全て整肌成分）*²スクワラン（整肌成分）*³セラミドＮＰ（整肌成分）⁴角質層まで⁵パントテン酸（整肌成分）*⁶ＤＮＡ－Ｎａ（整肌成分）

限定の香りが登場♡セラティスのヘアミルクで夜美容を格上げ

日本向け限定セットが登場

ぷるんツヤセット+(ALD1フォトカード付き)

通常販売価格：3,200円／メガ割限定価格：2,310円（最大28％OFF）

ブリングリーン独自の保湿成分「ブルービーンB5-PDRN™*¹」を配合した乳液とリップエッセンスに、フォトカードが付いた特別セット。

ALPHA DRIVE ONEのブランドアンバサダー就任後、初の日本向け企画アイテムです。

発売日：2月27日（メガ割期間）

内容：ブルービーンB5-PDRNマイルドローション230mL／バンブーヒアルリップエッセンス11g／ALPHA DRIVE ONEフォトカード2枚(団体カット1枚＋個人ランダムカット1枚)

限定ビジュアルマスクも販売

ジンクテカBセラムマスク(3+1企画)

通常販売価格：780円／メガ割限定価格：616円（最大21％OFF）

ALPHA DRIVE ONEメンバーのビジュアルをあしらった特別デザインのシートマスク。韓国オリーブヤングN聖水ポップアップで話題になったアイテムが、日本でも数量限定で登場します。

発売日：2月27日（メガ割期間）

内容：ジンクテカBセラムマスク4枚

※数に限りがあるため、ご用意数がなくなり次第、販売終了となります。

メガ割で特別ケアを楽しんで

貼る乳液マスクの新登場に加え、日本向け限定セットやビジュアルマスクまで揃う今回のBRINGGREENメガ割企画。

普段のスキンケアに取り入れやすいアイテムからファン向けの特別セットまで幅広く楽しめます。数量限定アイテムも多いため、気になる方は早めのチェックがおすすめ♪

自分へのご褒美ケアとして取り入れてみてはいかがでしょうか。