歌手・タレントの加護亜依が、大手芸能事務所と業務提携している事実を初告白する場面があった。

2000年にモーニング娘。の4期生としてデビューした加護。当時14歳にして高額納税者番付にランクインするなど華々しい生活を送っていたが、グループ卒業後に不祥事連発で事務所を解雇。2度の結婚・出産・離婚を経験し、現在は2児のシングルマザーだ。

2月26日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）に出演した加護は、過去の“誇らしい資産”を売却する企画に登場。番組スタッフは加護にアポを取り、待ち合わせ場所を訪れた。

向かったのは、芸能事務所の「プラチナムプロダクション」。スタジオで映像を見る番組MCのお笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇も「大手！」と驚く中、打ち合わせ場所に加護が待っていた。

番組スタッフが「所属されたんですか？」と驚きとともに尋ねると、加護は「してないです」と否定。形態は所属ではなく業務提携だそうで、「初めて言った（笑）。多分みんな知らない」と、意外な事実を告白していた。

