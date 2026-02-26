【巨人＝那覇】実戦登板を２日後に控え、戸郷は自らを奮い立たせるように言った。

「恐れるものはない。やるしかないので」。キャンプ後半、投球フォームを見つめ直す決断を下した。不安と戦いながら、復活のきっかけをつかもうともがいている。

那覇キャンプ初日の１４日、初登板した実戦形式でつまずいた。１ボール１ストライクから打者１０人と対戦し、キャベッジに本塁打を浴びるなど２安打、３四球。球威、制球ともに精彩を欠き、「このままいっても、良くなる未来が見えなかった」。悔いなくシーズンを迎えるため、フォーム改良に着手した。

スリークオーターから投じる直球の強さが持ち味だったが、「年々リリースポイントが高くなり、僕の良さが消えてきていた」という。スムーズに腕が振れていた好調時の感覚を求め、時には３００球近くネットスローを繰り返し、遠投とブルペン投球で新フォームを固めている。

２６日は阿部監督ら首脳陣が見守る中、ブルペンで３０球を投げた。球団の分析担当者によると「回転の軸は以前に似てきた。球の動きも変わってきている」と、徐々に成果が表れてきたようだ。

登板を予定する２８日の練習試合に向け、戸郷は「可能性を感じてもらえる投球ができれば、次（の登板）があると思う。それくらいの危機感を持って練習している」と気丈に語る。背水の覚悟で、今季初の実戦マウンドに上がる。（緒方裕明）