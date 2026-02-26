銀杏BOYZ・峯田和伸さん（48）、俳優・若葉竜也さん（36）、田口トモロヲ監督（68）らが25日、映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』（3月27日公開）のジャパンプレミアに出席。それぞれが映画に込めた思いを語りました。

映画は、田口監督が10年の構想を経て、10年ぶりに手がけた監督作。“東京ロッカーズ”のカメラマンであり、マネージャーでもあった写真家・地引雄一さんが記録者から当事者となりステージの熱気と若者たちのリアリティーを体験・記録したエッセーを元にした、“東京ロッカーズ”が日本のロックを塗り替えていく物語です。

■映画に込めた思い

映画に込めた思いについて、吉岡里帆さん（33）は「全部自分らしく、いききってるっていうのがパンクだと思うので、私もそういうパンク精神を持って毎日を頑張って過ごしてみたいな」とコメント。

一方、若葉さんは「20数年前、『アイデン＆ティティ』という映画に出会って、ただの映画小僧がいま20年たって、このチームの前に立ててるっていう、夢がかなった瞬間で」と涙ながらに明かし、続けて「トモロヲ監督、映画を作り続けてくれてありがとうございます」と感謝を伝えました。

■キャスト集結

また、峯田さんは「救いを求めるものが僕にとって音楽でした。そして映画でした。本当にすごい人たちと僕はなんか一緒に仕事ができて、あのとき助けてくれた音楽や映画、それが胸張っていま好きっていえるのが、すごく自分でいまうれしい」と音楽そして映画への気持ちを語りました。

そして、これらのコメントを受けて田口監督は「グッときちゃってるんですけれども、それぞれ僕が出会えたベストの俳優さん、表現者の人たちに出てもらえて」と話しました。