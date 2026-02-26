【バカでも作れる飯？やってみ？】激おこ義母。夫に「今すぐ謝りなさい！」＜第19話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

家事の中でも、とくに負担が大きいのが毎日の食事作り。献立を考え、買い物をして、調理して……食べ終われば後片付けまで待っています。そんな手間ひまかけた食事を否定されたら……？　誰だって腹が立ちますよね。

第19話　謝りなさい！



【編集部コメント】

お義母さんがレナさんの頑張りや悔しさ、すべてを代弁してくれました。普段はユウスケさんにもレナさんにも優しいお義母さんなので、まさかこんなふうにしっかりと肩をもって叱ってくれるとまでは思っていなかったレナさん。第二の復讐は少々手荒なところもありましたが、それでもやってみてよかったですね！

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・横内みか