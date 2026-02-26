え、これ「スニーカー」なの！？【studio CLIP】大人女性にぴったり♡「洗練シューズ」

スニーカーのブームが続く中で、この頃はラフすぎない“大人に似合うデザイン”も増えてきています。【studio CLIP（スタディオクリップ）】にも、バレエシューズやパンプスのようなディテールを取り入れた、きれいめ派にうれしいシューズがラインナップ。スニーカーの快適さはそのままに、女性らしさと上品さをうまく両立できそうです。

バレエシューズのフェミニンさを融合

【studio CLIP】「【軽量/抗菌防臭/クッションインソール】軽らくスニーカーバレエ」\5,500（税込）

バレエシューズを思わせる丸みのあるトゥが女性らしい一足。軽量設計とクッションインソールで、快適さに期待できます。ジーンズに合わせてカジュアルに履くのはもちろん、きれいめコーデのちょっとした外し役としても、活躍してくれそうです。

パンプスのような大人っぽデザインが◎

【studio CLIP】「【抗菌防臭/クッションインソール】ワンストラップアソートスニーカー」\3,492（税込・セール価格）

ストラップとパイピングデザインがアクセントになった、パンプス感覚で履けるきれいめスニーカー。ごつすぎないシルエットで、デイリーコーデはもちろん通勤スタイルにもピッタリな一足です。クッション性のあるインソールや消臭・抗菌防臭など、長時間の外出にあると嬉しい機能付き。ボリュームのあるスニーカーにマンネリを感じている人にもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

Writer：Anne.M