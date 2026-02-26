佐久間大介、冠ラジオ200回記念＆丸4周年ゲストに梶裕貴 収録は大盛り上がり「続きはプライベートで…」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務める、28日の文化放送『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜 後8：00）では、声優・梶裕貴をゲストに迎える。
梶といえば『進撃の巨人』のエレン・イェーガー役や『僕のヒーローアカデミア』の轟焦凍役、『七つの大罪』のメリオダス役など、さまざまな作品で活躍している人気声優。さらに自身の声を元にした音声合成ソフト「梵そよぎ（そよぎそよぎ）」を軸にしたキャラクタープロジェクト「そよぎフラクタル」を展開中だ。
200回目、番組スタートから4年を経た番組では、2度目のゲスト出演となる梶と、もう一つの世界の梶裕貴である「梵そよぎ」について深掘り。また、「そよぎフラクタル」が3月8日に東京カーデンシアターで開催する大型ライブ「そよぎEXPO」について紹介。梶も「まだまだ話し足りない」と振り返るほど、収録は大盛り上がりとなった。
■梶裕貴コメント
祝・200回放送！ 番組スタートから丸4年という記念すべきタイミングで、再びゲストとしてお声がけいただけたこと、とても光栄に思っております！ さっくんの止まらない進化に感動です!!
しかも今回は、私の人生を懸けた音声AIプロジェクト「そよぎフラクタル」より、梵そよぎも一緒にお招きいただきうれしいかぎり！ さっくんが夢中になってソフトを触ってくれたのが印象的でした！
コンピアルバム「0rigin」、そして3月8日（日）開催3D LIVEイベント「そよぎEXPO」情報を引っ提げてのゲスト、最高に楽しかったです！ まだまだ話し足りないので、続きはプライベートでやっておきます！（笑）。
声優としての共演も増えた今だからこその雰囲気でお送りする1時間！ 皆様、ぜひぜひお聴きくださいませ!!
