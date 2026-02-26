XG、ファンへの感謝と決意のメッセージ投稿「どんなことがあってもXGはXGとして」
HIPHOP／R＆Bグループ・XGが26日、公式Xを更新。ワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』の名古屋公演（2月21日、22日）への感謝とともに、ファンへ向けたメッセージをつづった。
XGは「2日間ありがとう名古屋」とハートマークをつけてつづり、「私たちのCOREはずっと変わらず止まらずここに存在している。Trust the process. リアルが全て」とコメント。「どんなことがあってもXGはXGとして、まだまだある夢の旅を歩んで、みんなで必ず宇宙に突き進むよ」とつづり、「またすぐ会いましょう 心の底から愛してるよALPHAZ」とファン（ALPHAZ）への思いを伝えた。投稿には名古屋公演の写真も添えられている。
続く投稿では、ツアー中のライブ映像演出としてステージのビジョンに映し出されたメッセージを引用。「Trust the Process. 揺るがない根っこ。はじめ。Freedom ＆ Passion. 伝える。心を燃やせ Born to run. リアルが全て。」と改めてメッセージを示した。
グループのプロデューサー・SIMONこと酒井じゅんほ容疑者らの逮捕の報道が続く中、前向きなメッセージと、ステージ上で笑顔を見せるメンバーの写真に、多くのファンから安堵の声が寄せられている。
XGは現在、ワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』を開催中。3月14日には福井・サンドーム福井での公演が予定されている。ステージ上でどのようなメッセージが発信されるのか、注目が集まる。
