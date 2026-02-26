グローバル・ボーイズグループNEXZのライブ映像作品が、『オリコン週間音楽ランキング』でグループ初となる1位を獲得しました。



■ライブ映像作品が初登場1位

ライブ映像作品『NEXZ LIVE TOUR 2025 “One Bite” in 日本武道館』が、26日発表の最新『オリコン週間映像ランキング』において、音楽作品のDVDとBlu-ray Discを合計した『オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング』で初登場1位を獲得。これで『オリコン週間音楽ランキング』でグループ初となる1位を獲得しました。

本作は、2025年6月から8月にかけて日本で開催され、全15都市18公演で5万人以上を動員した全国ツアーの日本武道館公演を映像化した作品。Blu-ray Disc限定で発売され、初週売り上げ0.6万枚を記録し、同日付の『オリコン週間BDランキング』でも、グループ初の1位を獲得しました。

NEXZは、JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション･プロジェクト『Nizi Project Season 2』から誕生したグローバル･ボーイズグループです。

オリコン調べ（2026/3/2付）