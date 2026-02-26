ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ビッグエアで銀メダルを獲得した木俣椋真選手（23）にインタビュー。今ハマっていることや時間ができたらしたいことを明かしました。

男子ビッグエアでは初の表彰台となった木俣選手。大会を終えて、「直近の大会のスロープスタイルの最後で、ちょっと転倒してしまったので、少しだけ悔しい気持ちの方が多いんですけど、終わってみれば楽しいオリンピックだった」と心境を明かしました。

普段から様々な音楽を聴くと話した木俣選手は、試合を支えた楽曲について、「自分は特定のアーティストとかはちょっといないんですけど、気に入った曲をどんどん自分のマイリストに入れてっていう感じで。一番新しいのはWANIMAの曲なんですけど、でも本当に“あっいいな”と思って入れた曲だから曲名までは分からなくて…」と語りました。

■ハマっているものは“ゲーム”

また、競技以外では『PlayStation 5』にハマっているという木俣選手。大会期間中もゲームをしていたそうで、「大乱闘スマッシュブラザーズをやるんですけど、“Proコン”って分かりますか？ あれだけ持って僕は行く。他の選手が本体を持ってくるんで。毎ワールドカップ、全部の遠征それなので、いつも通りな感じを競技以外は感じていました」と話しました。

続けて、「ワールドカップの時は（選手）全員やるぐらいなんですけど、さすがにオリンピックの時は（長谷川）帝勝と（木村）葵来（きら）って別の部屋だったんですけど、集中してるのかあんまり来なかったです。だから（荻原）大翔と僕でずっとやってました」とエピソードを明かしました。



■時間ができたら“家族テニス”がしたい

さらに、時間でできたらやりたいことを聞かれると、“ゲーム”と即答した後、「たまにやる家族テニスがあるんですけど、それもやりたいかなっていう。僕が日本に帰ってくることがあまりないので、日本に帰ってきた時に土日あれば“行くか”って言って早朝5時とかから行く時があります」と話しました。

そして最後に応援してくれた人たちに向けて、「今回スロープスタイルではだめだったんですけど、ビッグエアで銀メダルを取ることができて、本当にいろんな方の応援があってのメダルだと思うので、本当に感謝してます。これからも応援よろしくお願いします」とメッセージを送りました。