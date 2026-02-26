ミラノ・コルティナ五輪女子フィギュア銅メダルの中井亜美（１７）がが２６日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」にスタジオで生出演。憧れのＮｉｚｉＵのＭＩＩＨＩのメッセージに涙をポロポロ流した。武田真一アナウンサーも「おじさんももらい泣き」と涙をぬぐったが、ＳＮＳ上でも「もらい泣き」の声があふれ、「涙、綺麗すぎて」「心が浄化された」などの声が広がっている。

最初は“ある人”から手紙としてアナウンサーが代読していたが、途中で「申し遅れましたがＮｉｚｉＵのＭＩＩＨＩです」と読み上げられた瞬間、中井は両手で口を押さえ、目を見開き、「えぇ…っ」「いやぁ…！」と驚きで言葉が続かず。みるみる涙があふれ、ポロポロと大粒の涙が流れた。

ＮｉｚｉＵの、特にＭＩＩＨＩの大ファンで「ほんとにビックリしてます」「夢がかなってますね、今…」「うれしいです」とぬぐってもぬぐっても涙。約９０秒の涙で、１度は笑顔が戻ったが、再び話しながら涙。２分以上、涙があふれた。

ＳＮＳ上では「こんな綺麗な涙見たことない」「純粋な涙で心が浄化された」「何回見ても鳥肌立つ」「私ももらい泣き」「なんて純粋な子なんだろうと思って感動してこちらも泣いた」「涙綺麗すぎて鳥肌立った」「涙きれいすぎて、もはやドラマ超えてた」「涙、ほんと綺麗だったよね…」「涙、ほんとに綺麗すぎて心打たれたよ」と多くの声が書き込まれている。