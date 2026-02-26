浜岡原発のデータ不正問題で「記録が十分に残っていない」との原子力規制委員会からの指摘に対して、中部電力の林社長が釈明しました。

中部電力が浜岡原発の再稼働審査でデータを不正に操作していた問題をめぐっては原子力規制庁が名古屋市の中部電力本店に1月と2月にあわせて2回立ち入り検査をしています。

しかし、25日、原子力規制委員会に報告された内容によりますと耐震設計の目安となる「基準地震動」の策定過程に関する記録が十分に残っていなかったということです。

中部電力の林欣吾社長は26日の会見で、基準地震動の評価に関わる解析業務の仕様書や委託先からの成果物、チェックリストなどの記録は残っていると説明しました。

中部電力・林欣吾社長「何も出していないというわけではなく、たしかにこれから出すもの、あるいは出せなかったものもありますので」「今後もなにが足りないのかについては丁寧にお聞きして、足りないものについては早急に提出したいと思っております」

原子力規制委員会は中部電力に対し、3月末を期限に事実関係の報告を求めています。