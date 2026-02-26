フォーティーセブン新作WITH HEARTキャップ♡大人可愛いMLBデザイン

カジュアルライフスタイルブランド「フォーティーセブン」から、人気のWITH HEARTコレクションに新作キャップが登場しました。球団ロゴに寄り添う小さなハートモチーフがポイントで、さりげない可愛さを楽しめるデザインに仕上がっています。春らしいカラーも揃い、日常のコーデに取り入れやすいのも魅力♡シンプルながら女性らしさを添えてくれる注目アイテムです。

ミニハートが映える新デザイン

フォーティーセブンのWITH HEARTコレクションは、球団ロゴとハートモチーフを組み合わせた人気シリーズ。今回の新作では、ロゴの横に小さなミニハートを添えた控えめなデザインを採用しています。

アイコニックな球団ロゴと自然に調和し、カジュアルスタイルはもちろん、きれいめコーデの外しアイテムとしても使いやすいのが魅力。さりげない甘さが大人の装いにもなじみます。

春カラーも揃うラインアップ

’47 WITH HEART COLLECTION

[’47 CLEAN UP]

価格：各4,400円

カラーバリエーションはネイビー、ブラウン、ブラックといった定番カラーに加え、ナチュラルホワイト、ピンク、ペールブルー（マコ）など春の装いに映えるカラーも展開しています。

人気MLB球団のニューヨーク・ヤンキースとロサンゼルス・ドジャースのロゴを採用し、世代を問わず取り入れやすいデザインに仕上がっています。

※価格はすべて税込

定番CLEAN UPシルエット

シルエットにはブランドを代表するアジャスタブルキャップ「CLEAN UP」を採用。柔らかな被り心地が特徴で、長時間でも快適に着用できます。

シーンやスタイルを問わず使いやすく、デニムスタイルやワンピースコーデなど幅広い着こなしにマッチ。毎日のコーデに自然に取り入れられる定番モデルです。

さりげない可愛さを楽しんで

シンプルなキャップに小さなハートを添えたフォーティーセブンの新作は、大人のカジュアルにちょうどいい可愛さをプラスしてくれるアイテムです。

コーデを選ばず使えるベーシックカラーから春らしい色まで揃うので、季節の装いにもぴったり♪毎日気軽に使えるキャップを探している方はぜひチェックしてみてください。