高市首相は２６日の参院代表質問で、中国政府が日本の企業・団体に対し、軍民両用（デュアルユース）製品の輸出を禁止したことについて、「決して許容できず、極めて遺憾だ」と批判した。

特定の国に依存しないサプライチェーン（供給網）実現に向け、供給源の多角化を進めると述べた。

自民党と日本維新の会の連立政権合意書に盛り込まれた「副首都構想」に関しては、「大規模災害時などの危機管理機能のバックアップ体制を構築することは重要だ」と意義を強調。国からの税源移譲などに関する検討課題があるとして、「与党で議論を深めた上で、早急に結論を得てほしい」と呼びかけた。

先の衆院選で当選した自民党議員にカタログギフトを贈ったことに関しては、「政治資金規正法に違反しないことは明らかだ」と強調し、返還を求めない意向を明らかにした。

同法は政治活動に関する政治家個人への金銭などの寄付を禁じているが、政党（支部を含む）からの寄付は例外として認めている。寄付は首相が代表を務める自民党奈良県第２選挙区支部からで、「品物を届けるにあたり、支部長である私の名前を表示しているが、発注も請求書の宛名も支部名だ」と説明した。