「純烈」の酒井一圭がプロデュースする弟分の４人組グループ「モナキ」が、メジャーデビュー記念日となる４月８日に東京・池袋のサンシャインシティ噴水広場でデビュー記念イベントを行うことを２６日、発表した。

モナキは４月８日、「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビュー予定。アイドルイベントの聖地として知られるサンシャインシティ噴水広場で伝説の一歩をスタートさせる。当日はプロデューサーの酒井も駆けつける予定で、弟分の晴れ姿を見守る。

デビュー前にもかかわらず、モナキは現在ＴｉｋＴｏｋ上で人気が拡大中。リリースイベントの動画から火がつき、フォロワーが１日５０００人以上増え続け、総フォロワーは約５万５０００人以上。懐かしさと中毒性を併せ持つ楽曲で「踊ってみた」動画の投稿が相次ぐなど、着々と知名度を広げている。

ケンケンは「デビュー前にも関わらず、純烈兄さんやＳＮＳを通して既にモナキに興味を持って頂けている方が増えていることを大変幸せに思います！もっともっとたくさんの方にモナキを好きになってもらえるよう全力で突き進んでいきます！」と語る。プロデューサーの酒井は「ＴｉｋＴｏｋのみんなとダンス大会にしたらええやん。しらんけど。」と新たなアイデアがわき始めているようだ。

２６日に３９歳の誕生日を迎えた最年長メンバー・じんは「この年で純烈弟分グループでデビューするなんて…縁とは本当に不思議なものです」としみじみ。「同時に人生を何倍にも豊かにする魔法のようなスパイス。モナキを通して皆さんにも豊かなご縁を結べるよう心燃やしていきます！」とコメントした。

サカイＪｒ．は「純烈の弟分・モナキとして、歌で元気と笑顔を届け、明日を生きるのが楽しくなる“ビタミン”のような存在を目指します。一人でも多くの心に寄り添えるよう、全力で挑戦します。応援よろしくお願いします！」と意欲。おヨネは「純烈お兄さんの持つファンの方々との温かくて近い距離感を、ＳＮＳ媒体を通じても感じて楽しんで頂くことが目標です！世代を超えて愛されるようなグループになっていけるように頑張ります！」と飛躍を誓った。

なお、この日からＹｏｕＴｕｂｅのショートでプレビュー先行配信がスタート。デジタルの盛り上がりだけでなく、連日行われているリリースイベント会場ではリアルのモナキに触れあえるため、デビューまで盛り上がりが期待される。