プロゴルファーでタレントの東尾理子（50）が26日、TBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後9・40）に出演。夫の俳優の石田純一（72）がすることは「基本事後報告かテレビで知る」と明かした。

この日は地下一階地上2階の賃貸一軒家の東尾の自宅で、物であふれた石田の部屋を、石田には内緒で片づけるという企画。

石田と東尾は2009年に結婚、13歳の長男と9歳の長女、7歳次女の3人の子をもうけた。13年前に3億円の豪邸を建てたが、石田がコロナ禍で起こした不祥事でテレビの仕事や、9社あったCM出演も激減。自宅を手放し、現在は賃貸住宅に住んでいる。石田は3年前には船橋で焼肉店を開店し、連日店に出ているという。

東尾は「仕事がなくなって、もう家を売るとか、お金ないって言って。どうにかするって言って、芸能のお仕事がもうできない状況だったので、何か事業を始める。最初“エステやる”とか言って、“何でエステ？”とか思って。そうしたらいつの間にか焼肉店になって。どうして船橋を選んだのかなというのも聞かされないまま」と語った。「事後報告に近い感じだった？」と聞かれると「基本全部事後報告か、テレビで知るか」と答えた。

帰宅した石田は綺麗に片づけられた部屋を見て、しばし呆然。東尾は「後で凄く怒られるかもしれない」と心配していたが、石田は「どうしたの？どうするのよ？追い出されるの？」とポツリ。番組のスタッフから主旨を教えられると「ありがとう」と言い「追い出されるのかなと一瞬思った」と苦笑していた。