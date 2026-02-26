【ロンドン＝市川大輔】世界経済フォーラム（ＷＥＦ）のボルゲ・ブレンデ総裁は２６日、辞任すると発表した。

少女らの性的人身取引罪などで起訴され自殺した米富豪ジェフリー・エプスタイン氏との関係を巡って受けていた調査が終了した。

ブレンデ氏は声明で「慎重に検討した結果、退任することを決めた。８年半にわたる在任期間は大変やりがいのあるものだった」と述べた。エプスタイン氏には言及しなかった。

ロイター通信によると、２０１７年に総裁に就任したブレンデ氏は、エプスタイン氏と３回会食し、電子メールやテキストメッセージで連絡を取っていたことを米司法省が明らかにした。ＷＥＦは２月、外部の弁護士による調査を始めていた。

ＷＥＦ理事会の共同議長は「外部弁護士による調査結果では、これまで開示されたこと以外に追加の懸念はないと報告されている」とコメントした。

理事会はブレンデ氏の後任の選定に向けて、ＷＥＦ幹部のアロイス・ツヴィンギ氏が暫定総裁を務めると発表した。ブレンデ氏はノルウェー出身で外相や貿易産業相を務めていた。

ＷＥＦは毎年１月にスイス東部ダボスで開催する年次総会（ダボス会議）で知られる。