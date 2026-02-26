声優の森川智之さんが26日、ゲーム『バイオハザード レクイエム』の 完成披露発表会に貫地谷しほりさん（40）らとともに登場。初めてゲーム声優を務めた作品について明かしました。

『バイオハザード レクイエム』（Z区分：18歳以上対象）は、サバイバルホラーの新たな紀元を切り開く『バイオハザード』シリーズの最新作ゲームです。森川さんは、数々の『バイオハザード事件』を生き抜いてきたエージェントのレオン・S・ケネディを演じます。

森川さんは初めてゲーム声優を務めた作品について「1990年代なんですけど、実はカプコンさんなんですよ。『ストリートファイター』のリュウです」と明かし「今までカプコンさんのスタッフの方が声を入れてて、まだ絵がドット柄だった頃なんです」と当時を振り返りました。

また、「音声も何秒以内しか入れられないっていう状況の中で、今度“音声が4秒ぐらい入れられるようになったんで声優さんを使いたい”っていうところで、僕新幹線に乗って大阪まで行って、カプコンの本社で『ストリートファイター』の『昇龍拳』、『竜巻旋風脚』」と話し、場を盛り上げました。

2023年、第十七回 声優アワードでの共演以来、久々の再会となる森川さんと貫地谷さん。今作での共演について聞かれた森川さんは「ゲームなんでね。せっかく共演なんですけど、一緒にこう収録するっていうことがないので、貫地谷さんが収録してるという情報は聞いていて、すごく楽しみだなというふうに思っていた」とコメント。

また、ゲーム声優に初挑戦の貫地谷さんは「なんかすごくって」と話し出し、「森川さんの次の日に（現場へ）入ったときに、“森川さんどれくらい進んだんですか？”って言ったら“もう、ほぼほぼ終わりました”って言われました。“えー！ そんな早いんですか？”と思って」と驚いたことを明かしました。