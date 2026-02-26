カタールで北中米W杯直前の強化大会実施へ! スペイン、アルゼンチン、エジプトなど6か国が参加
今年3月にカタールで「カタールフットボールフェスティバル」が行われることが発表された。カタール紙『ザ・ペニンシュラ・カタール』が伝えている。
大会は3月26日から31日までの6日間にわたって実施される。スペイン、セルビア、サウジアラビア、カタール、エジプト、アルゼンチンの6か国が参加。6月の北中米ワールドカップに向けた強化の場として、貴重な実戦機会として位置づけられる。
6か国が総当たりで戦うことはなく、各国は2試合を戦う。すでに対戦カードも決められており、27日には大会最大の注目カード「フィナリッシマ」としてEURO王者スペインとW杯王者アルゼンチンが対戦する。会場はルサイル・スタジアムで、2022年カタールW杯決勝でも使用されており、アルゼンチンにとっては“王者の帰還”となる。
以下、対戦日程
(3月26日)
エジプト vs サウジアラビア
カタール vs セルビア
(3月27日)
スペイン vs アルゼンチン
(3月30日)
エジプト vs スペイン
サウジアラビア vs セルビア
(3月31日)
カタール vs アルゼンチン
