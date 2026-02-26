

お笑い芸人のキンタロー。は2月22日、Instagramを更新。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）ペアを祝福した。

キンタロー。は「オリンピック 沢山の感動をありがとう」と切り出し、「りくりゅうペア！！！！金メダル おめでとう御座います」と祝福。かつて自身も社交ダンスでペアを組み、世界選手権に挑戦した経験を持つことから、「他人事とは思えず 自分の事のように嬉しかったです！！」と心境を明かした。さらに「魔法みたい」「足並みバッチリの演技すごすぎます」と絶賛した。



投稿では「絶対に叩かないでください」と前置きした上で、りくりゅうペアの名場面をリアルに再現したモノマネを披露。メイクを施したキンタロー。は三浦に扮し、木原に扮した男性と共に、演技中のリフトや演技後にハグしたシーンの再現などを公開した。またキンタロー。は、近年は表現をめぐる葛藤から「チャレンジ」や「冒険」を封印していたことも告白。それでも営業先で“そっくりな人物”と偶然出会い、「ものまねの神様が背中を押してくれた」として再び挑戦を決意したという。なお、“そっくりな人物”が音響スタッフであることも明かしている。



さらにハグシーンの再現については、「カツラをのせた自分の手。すなわち、自分で自分をハグしています」と裏話も披露。「血の滲む努力をしました」とも告白した。最後は「ものまねは真面目に見ないこと！！！」とコメントし、投稿を締めくくった。



【画像】“りくりゅう”の名場面をモノマネしたキンタロー。（画像はキンタロー。Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「似てます！！」「さすがです」「やるしかないですよね」「似てますねスタッフさん」「音響スタッフさんナイス」「吹きました！！」「感動をありがとう～」「これからもどんどんやっちゃってください！」「早くてビックリ さすがです」「待ってました」「面白過ぎて涙が出てきました」「ブラボーです」「モノマネの早さ」「まじ才能よな」「クオリティ上がってますよ！」「仕事が早い」「朝から大爆笑」「金メダルあげたい」などコメントが寄せられた。