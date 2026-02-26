ドバイDuty Freeテニス選手権

大会期間：2026年2月23日～2026年2月28日

開催地：アラブ首長国連邦 ドバイ

コート：ハード（屋外）

結果：[ジュリアン キャッシュ / ロイド グラスプール] 2 - 1 [テオ アリバジェ / アルバノ オリベッティ]

ドバイDuty Freeテニス選手権第4日がアラブ首長国連邦 ドバイで行われ、男子ダブルス準々決勝で、第1シードのジュリアン キャッシュ / ロイド グラスプールとテオ アリバジェ / アルバノ オリベッティが対戦した。

第1セットはテオ アリバジェ / アルバノ オリベッティが7-6で先取。第2セットはジュリアン キャッシュ / ロイド グラスプールが6-3で奪い返すと、第3セットもジュリアン キャッシュ / ロイド グラスプールが10-4で制し、ジュリアン キャッシュ / ロイド グラスプールがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-02-26 22:32:06 更新