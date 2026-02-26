女優の紺野美沙子（65）が21日に放送されたテレビ東京「出没！アド街ック天国」（土曜後9・00）にゲスト出演。かつて出演したクイズ番組の賞金を使って横浜市内の公園にすべり台を寄贈していたことが明かされた。

この日は東急田園都市線の人気タウン、横浜市の「たまプラーザ」（たまプラ）がテーマ。

そのなかで、司会の井ノ原快彦（49）がVTRに登場した新石川公園内の風景について「長いすべり台が出てきたんですけど、紺野さん、なんかこれ、関係っていうか…」と話を振った。

すると、紺野は「その昔、『クイズ$ミリオネア』に出た時に1000万円いただきまして。それをそのままもらったらなんかいけないような気がして…このすべり台を」と笑顔で告白。タレントの薬丸裕英（60）は「寄贈したんですか？」と驚いた。

たまプラについて「田園都市線沿線に住んでおりますので、よくお買い物とかに行きます」と話していた紺野。

この日はたまプラに小学1年生から大学2年生まで住んでいたというお笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）もゲストとして出演していたが、「すべったことあります？」（紺野）「あります、あります、よく」（松井）「うれしい！」（紺野）と盛り上がった。

松井が「そんな長いところなかなかないから、みんなで行きましたよ。紺野さんのおかげでした…」と幼少期を回想しながら感謝すると「感動…」と紺野。

ここで薬丸が「書いてあるんですか？寄贈・紺野美沙子って」と聞くと「書いてない、書いてないですよ」と恐縮していた。