◇W杯アジア1次予選 日本80ー87中国（2026年2月26日 沖縄アリーナ）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選3戦目で中国（同ランク27位）と対戦。桶谷大ヘッドコーチ（HC、48）の初戦は前半14点リードしながらも逆転負けを喫した。桶谷HC新体制は黒星発進となった。

負けられないホーム2連戦。口火を切ったのは渡邊雄太（31＝千葉J）だった。第1Q残り9分10秒にゴール下でのカッティングから豪快なダンクシュートでチーム初得点。勢いに乗ったチームは前半を14点リードで折り返した。

しかし第3Qに“悪夢”が待っていた。開始早々に0ー13のランをくらうなど、このクオーターだけで9ー25と大量リードを許し、第3Q終了時に56―58と2点ビハインドで終えた。最終Qも要所でフリースローを失敗するなど、勝ち越すことが出来ず桶谷HC新体制は黒星発進となった。

まさかの逆転負けにファンは「勝てると思った試合が巻き返されて負けるのキツイ」「後半もどかしかった」「もう一踏ん張りの試合」「笑えない敗戦」「悔しすぎる…」などの声が上がった。次戦は負けられない3月1日のホーム韓国戦。勝てばアジア最終予選進出も明確に見えてくるためファンから「韓国戦は絶対に勝つ！」「切り替えて日韓戦に臨んでほしい」「次の試合で悔しさを晴らそう」など期待の声も上がった。