【ワシントン＝坂本幸信、バンコク＝井戸田崇志】米通商代表部（ＵＳＴＲ）のグリア代表は２５日、不公正な貿易慣行のある国・地域に制裁関税を課す「通商法３０１条」の発動に向けた調査などの手続きを近く始める意向を示した。

調査対象には、コメや水産物も含める考えを示している。

米政権は「相互関税」などに連邦最高裁判所の違法判断が出されたことで、代替措置として２４日、「通商法１２２条」による１０％の追加関税を発動した。

ただ、この措置は世界一律の課税を条件としており、判決前から税率が変わる国・地域がある。発動期間も１５０日間に限定されている。

これに対し、３０１条に基づく制裁関税には税率に上限がなく、４年間の期限を延長することもできる。ただし、事前調査が必要で、実際に発動するには相手国との協議や公聴会開催などの手続きをとらねばならない。

米政府は過去にもこの手法を選択している。第１次トランプ政権では、中国に対し３０１条に基づく関税を発動した。バイデン前政権も同様に中国製の電気自動車（ＥＶ）に１００％の関税を課しており、現在まで継続している。

トランプ米大統領は今月２４日の一般教書演説で、今後の関税政策について「手続きは複雑だが、より強固な形になる可能性がある」と述べた。グリア氏はこれが、３０１条を指していると解説する。

グリア氏は今回、市場に混乱を及ぼす過剰生産をしている国・地域や、コメや水産物に過度な補助金を出している政府などを問題視する考えを示した。

懸念が広がるのが東南アジア諸国だ。ＵＳＴＲは２０２５年版の報告書で、タイなどが１次産品などの輸入を制限していると指摘した。足元では、米中摩擦を懸念した企業がベトナムなどからの輸入を増やし、米国側の貿易赤字も膨らんでいる。

今回、グリア氏は日本には言及していない。ただ、１２２条に基づく追加関税の期限が切れると日本の関税負担は軽減するため、調査対象に加えられる懸念はぬぐえていない。