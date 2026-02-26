女優の吉井怜（43）が26日、自身のインスタグラムを更新し、52歳の誕生日を迎えた夫の俳優・山崎樹範とのショットを公開した。

「しげさん(@zakinori9)の誕生日」と夫婦2ショットを投稿し、「今日は私が！と久しぶりにご飯を作ってみたら 自分の手際の悪さに泣きそうになった それでも、美味しいと食べてくれてありがとう」と夫に感謝。

「しげさん出演中の舞台『 #白雲の城 』は明治座公演を終え、3月4月は愛知、大阪、福岡公演へ」と出演する「氷川きよし特別公演」に触れ、「俳優として尊敬してやまない。夫として感謝してもしきれない。しげさんにとって52歳が充実した日々であればそれだけで嬉しい Happy Birthday」と思いをつづった。

ストーリーズには「2月26日 しげさん52歳 Happy Birthday しげさん日々幸せをありがとう しげさんのご家族の皆様にも感謝 これからの一年も充実HAPPYな日々であれ〜」と幼少期の写真など山崎のプライベートなショットも投稿。

フォロワーからは「大好きなご夫婦です」「なんて素敵なご夫婦 涙が出るような温かいコメント。いつまでも、おしどり夫婦でいて下さい」などのコメントが届いた。

吉井と山崎は2016年11月11日に結婚した。