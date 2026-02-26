ミラノ・コルティナ五輪で金メダル・銅メダルを獲得した村瀬心椛選手（21）、銀メダルを獲得した長谷川帝勝選手（20）にインタビュー。旧知の仲だという2人が男子ビッグエア予選の裏話を明かしました。

村瀬選手はスノーボード女子ビッグエアで金メダル、女子スロープスタイルで銅メダルを獲得。一方の長谷川選手は男子ビッグエアでは11位でしたが、男子スロープスタイルで銀メダルを獲得しました。2人は幼い頃から富山県にある練習場『SLAB OUTDOORPARK TATEYAMA』で共に練習してきた仲だそうで「（長谷川）帝勝とは幼なじみ的なものがあるので、昔から一緒に練習してる。お互い大人になってみると、ものすごく2人で頑張ってきてよかった」と語りました。

■「スロープスタイルよりも全然号泣」男子ビッグエア予選で見せた涙

村瀬選手は長谷川選手が出場した男子ビッグエアの予選、3本目の滑りを見て泣いていたらしく「2本目こけちゃってたので、3本目どうなるかっていうところで着地して決勝上がれたので、そこで号泣。スロープスタイルよりも全然号泣しました」と当時の心境を明かしました。

その姿を見た時、長谷川選手は「おれの滑りを見て泣くことあるんだなって」と印象的だったと話し、「うれしいというよりも、びっくりしたっていう方が大きかったですね。最近はお互い大会にフォーカスしたり、考え方の違いとかもあってすれ違いは多かったんですけど、その中でも心椛は心椛なりに努力する姿だったりとか、そういうのを見てあふれ出るものがあったんだろうなとは勝手に思ってます」とコメント。2人の友情が垣間見られました。