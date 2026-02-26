「旦那様を虜にする理由なんだろうな」藤本美貴、手料理に反響！ 「可愛くて料理上手で最高の奥さん」
タレントの藤本美貴さんは2月25日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、称賛の声が寄せられています。
【写真】「旦那様を虜にする理由なんだろうな」
ファンからは「身体喜ぶご飯」「品数たくさん」「こんなに作るの凄すぎる」「尊敬です」「旦那様を虜にする理由なんだろうな」「可愛くて料理上手で最高の奥さん」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「旦那様を虜にする理由なんだろうな」
「こんなに作るの凄すぎる」藤本さんは「夜ご飯」とつづり、1枚の写真を投稿。「え？お刺身？？ お皿に移し替えませんよ？笑」とあるように刺身は購入品のようですが、刺身以外は全て手作りに見えます。写っているだけでも刺身を含め8品ほどあり、どれもとてもおいしそうです。
庄司さん「家で言ったけど美味しかった！」24日にも手料理を公開していた藤本さん。この投稿には、夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんが「家で言ったけど美味しかった！ ありがとう！（いちいちここで言うなよ）」と反応しています。ファンからは「仲良し夫婦」「その会話が素敵です！」といった声が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)