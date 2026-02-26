政府主導の80兆円を超える対米巨額投資プロジェクトで、資金の担い手となる国際協力銀行＝JBICの林信光総裁は、日本企業の参画拡大に努めていきたいとの考えを示しました。

日米政府で合意した巨額の対米投資をめぐっては、今月、ガス火力発電などの3つの事業が発表されましたが、この事業への出資や融資をJBIC=国際協力銀行などが担うことになります。

国際協力銀行・林総裁

「先方（米国）側といろいろ協議をしてそれ（リスク）をかなり潰した結果、この3つのプロジェクト推進で、一致するレベルまで合意できた」

JBIC=国際協力銀行の林総裁は、対米投資第一弾の3つの事業の実現可能性について「ちゃんと確実に実施できるとは初め見た時はまったく思えなかった」と明かしました。

その後、買い手がつかないなどの「オフテイクリスク」や、原材料調達、環境面など、アメリカ側と協議しながら、リスクを潰していき、合意に至ったと話しました。

さらに日本の経済安全保障と経済成長の促進にかなうものだとし、「できる限り日本企業に参画してもらえるように、まだまだ努力を続けていきたい」としています。