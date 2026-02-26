２６日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、冒頭で米国とイランがこの日、スイス・ジュネーブで核開発をめぐる高官協議を開催。一方でトランプ政権がイラン周辺に空母を派遣して軍事圧力を強めている現状を報じた。

キャスターの大越健介氏は「イラン情勢が緊迫しています。アメリカ軍は現在、２つの空母打撃群がイラク軍を海上から包囲し、周辺には３００機の航空機の配備を終えています」と報道。「アメリカはこうして最大限の軍事圧力をかけながらイランとの３回目の核協議を行っています。協議は断続的に行われている模様ですが、結果は見通せず、決裂となれば、アメリカが軍事行動に出る可能性が急速に高まります」と続けた。

その上で「トランプ政権は核開発にＮＯを突きつけることに加えて、弾道ミサイルの開発についても干渉する姿勢を見せ、イランに屈服を求めています」と「イラン側も譲歩案を示しているものと見られますが、アメリカがこれだけの規模の兵力を展開させた以上、むしろ脅しだけで引き返すことの方が非現実的だという見方も出ていて、緊張はかつてなく高まっています」と話していた。