初めてのことばかりの育児。右も左も分からないまま赤ちゃんのお世話が始まり、不安で押しつぶされそうになる親御さんも多いと思います。



そんなお母さんたちのよろず相談所として活動する産婦人科の先生を取材してきました。



産婦人科医の村山有美さん、37歳。



関西の出身で、滋賀県の大学病院などで勤務。2023年、結婚を機に松本に移住してきました。現在は県内4つの病院でフリーの医師として勤務しています。





松本市の産後ケア施設で開かれた「赤ちゃんのお世話講座」。実は村山先生、「ゆーみん先生」として育児講座やSNSなどでも活動しています。自身も2歳と4歳の子を持つ2児の母。出産や子育てを経験し働き方や考え方が変わったと言います。産婦人科医の村山有美さん「仕事ももともとは当直とかいっぱい入って、夜遅くまで病院にいてというのが生きがいというかそういう感じだったんですけども、自分が子どもを育てるってなると子どもの優先順位っていうのがすごく自分の人生の中で重い、重点的なところになってくるので」「妊娠中のお母さんへの言葉がけも違ってきましたし、診療にも自分の妊娠出産の経験っていうのは生かせてるなとは思います」「おはようございます」この日は3組の親子と妊娠中のお母さんが参加しました。産婦人科医の村山有美さん「産婦人科医って一応赤ちゃんも診る科ですけど育児って知識はゼロだったんですよ長女を出産後はそり返りが強かったりとか夜も昼夜問わずずっと泣いていて本当にいろんな悩みがあってすごく検索魔になって。自分のように最初育児をしたての時に、どういったことを学んでいったらいいかっていうのがわからなくて悩んでるママさんも多いかなと思って、自分が得た知識を還元できればっていう思いがあって」自身の子育て経験と産婦人科医としての医学的な知見を合わせて、育児のアドバイスをしています。「人間って大脳がすごく発達している生き物なので体が出来上がる頃まで妊娠していると頭が大きくなってしまうので骨盤との兼ね合いで通らないという風にも言われているんですよね。なので生まれてきてからもお腹の中、胎生期と同じような環境でしばらくは丸くして子宮の中にいるような状態でいさせてあげるっていうのが赤ちゃんにとっては快適な環境と考えられています」一般的に“まんまる抱っこ”と呼ばれる抱っこの仕方、そこにも理由がありました。医師として、母として、同じ悩みを持つ親をサポートしたい、そんな思いで次女を出産後の、およそ1年前から講座を始めました。今は月2回ほどのペースで開いています。「自分自身が子供を産んで育てるっていう経験をするとすごく本当に大変じゃないですか、日々。産婦人科医って女性の一生をトータルで診られる科だと思うんですけどその育児とかも含めて関わっていくことで、女性をサポートできるんじゃないかなっていうのを考えて今試行錯誤している」講座の後はゆーみん先生が選んだこだわりのお弁当を食べながら個別の相談も。参加した母親は「この子すごく縦抱きを嫌がるんですよまんまる育児っていうのをずっと思い描いていたからずっとこうやってやっていたので縦にすると」産婦人科医の村山有美さん「反り返りますよね。体は負担には感じているとは思うのでさっき言っていたように横抱きができるうちはなるべく横抱きをしてあげたらいいと思います」日々育児に追われるお母さん、つかの間の気分転換です。参加した母親は「個人的に足がピーンってなっちゃうのが気になっていたので先生に大丈夫だよって言ってもらうと今度は左足をマッサージしてあげたりしたらいいんだなってのがわかったので参加してよかったなと思います」抱っこの仕方が原因では…と悩んでいたお母さん。ゆーみん先生の言葉で気持ちが晴れました。産婦人科医の村山有美さん「医者って遠い存在のことが多いと思うんですけど同じママとしての経験もあるしもっと身近に感じてほしいなっていうのはずっと思っていて。（育児は）後で知ってそんなん知らんしってなることが多いじゃないですか沐浴とかそういうのも大事ですけどそれ＋αでこういうことも医療の現場から伝えていけたらなとは思っているんですけど」子どもたちとの時間も大切にしたいと、特定の病院での勤務ではなくフリーの医師という働き方を選びました。「きょうは安曇野の方の病院でお手伝いをしてきていたんですけどいつももうドタバタで」仕事をやりくりしながら保育園のお迎え、帰るタイミングは子どものペースに合わせます。「きょうはまだ早い方ですねいつももっとあっち行ったりこっち行ったりで（保育園）出るまでに来てから1時間弱かかることもある」正解がないからこそ悩みが多い育児。ゆーみん先生はよろず相談所として子育てに寄り添います。