３月５日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は２６日、中日との壮行試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６ 名古屋」（２７、２８日）に向け、バンテリンドームナゴヤで調整した。

大谷（米ドジャース）がチームに合流し、鈴木（米カブス）と吉田（米レッドソックス）が全体練習に初参加した。

この瞬間を一番心待ちにしていたのは、本人なのかもしれない。侍ジャパンに合流した大谷の表情は、とても明るかった。グラウンドに姿を見せたのは限られた時間だったが、前回大会をともに戦った仲間との再会を喜び、気持ちよさそうにキャッチボールした。

練習後の記者会見には、同学年の鈴木とともに登場。２０１７年大会は大谷が、２３年大会は鈴木が、それぞれ故障を理由に欠場した。大谷は「前回は残念だった。（共闘を）すごく楽しみにしている」と語り、これに対し、鈴木が「一緒のチームで上を目指して戦うのはすごくうれしい」と応じると、いたずらっぽくペコリと頭を下げた。

大谷、鈴木、吉田だけでも各国の強打者に劣らない顔ぶれで、ここに岡本（米ブルージェイズ）、村上（米ホワイトソックス）が加わる。大谷が「プレッシャーはかかるが、（大阪での）強化試合を含め、いい状態でこなせれば十分に戦っていける」と自信を見せるのも当然だ。

大リーガーは２７、２８日の中日との壮行試合に出場しない。ただ、試合前の打撃練習について、大谷は「状態を見て、いけそうだったら（観客の前で）やりたい」。日本のスターが集う夢のような時間が、本格的に始まる。（井上雄太）