＜義実家はお金がない＞旦那が「学費や住宅購入の費用を親に負担させるのは甘え！」と言う…本当に？
親が子どものためにお金を支払う場面は数多くあるでしょう。生活費や学費など、子どもを育てていくためのお金は、親が働いて稼ぐものといえそうです。ただ自分が親にしてもらっていないことはわが子にもしない、という考えもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『両親に住宅購入のお金を援助してもらった、免許代や大学費用は親が出した、という話ってありますよね。私は普通のことだと思いますが、旦那は恥ずかしいことで、甘えだと言います。親からの金銭的な支援を、まるで悪いことのように言うのはやせ我慢ですよね？ 旦那の実家はお金がないです。それを見ているからそういった価値観になるんですよね？ 親にしてもらったら、自分の子どもにも気持ちよくお金を出してあげられると思いますが、旦那が間違っていますよね？』
旦那さん、両親がお金を出せないことを正当化している？
『親である自分が出してあげられるお金がないと、そう言って正当化したがるんだと思う』
『自分の惨めな環境を認めたくない、正当化したい、自分の親が劣っているなんて思いたくない、だからお前らが甘えていて、お前らが間違っているんだ！ と。旦那さんは「やらない」ではなくて「できない」だよね。そこは認めなよと思う』
旦那さんは、自分が学生の頃に大学の費用や免許取得代を親に払ってもらえなかったのでしょう。でも自分なりに工夫したり、奨学金などの制度を使ったりして、大学を卒業したのではないでしょうか。その際いろいろな苦労があったでしょうが、今はそれが糧になっており、そのような経験が子どもにも必要と考えているのかもしれません。
一方で、妻が育ってきた環境との違いを認めたくない気持ちもあるのではないでしょうか。だからこそ、「甘え＝よくないこと」と考えるのかもしれません。また子どもに使うお金がないため、「したくない」のではなく、「できない」が正しいのではないか？ と推測する声もありました。
確かに親からの金銭的支援にはデメリットもある
他に、旦那さんはこのようにも考えているかもしれません。
親から自立できなくなる
『やせ我慢ではなくてそれが当たり前だったから、投稿者さんが未だに自立していないように感じるんじゃない？ 今まで自分の力で頑張ってきたからこそ、プライドも高くなるだろうけれど、親だから出してもらうのが当たり前のように思うのも違う』
旦那さんが子どもへの金銭的支援をよく思わないのは、この先もずっと親が支援をし続けることはできないと考えるからかもしれません。親自身の生活がありますし、親の方が先にこの世を去ることになるでしょう。子どもが親を頼りにしてしまうと、将来的にお金で苦労するのは子どもです。早い段階で自分たちでお金のことを考えて、資産作りをすることが大切だと考えているのかもしれません。
親のありがたみがわからなくなる
『親の立場なら子が独立するまで支援できることはしてあげたいけれど、それを当たり前だと思うようにはなってほしくないかな。支援前提だと、自分でなんとかする努力もせず他力本願な大人になるから』
『わが子に苦労させたくない気持ちはわかるけれど、子どもの方もお金を出してもらっておきながら感謝もせず当たり前と考えるのもいかがなものか……』
親としては子どもが独立するまで、金銭的な支援をしてあげたいと思うものでしょう。ただ子どもがそれが当たり前と感じ、お金を出してもらっても感謝しなくなることもあるかもしれません。いつでも親に頼めばお金を出してくれると思われても困りますよね。自分でお金を作っていくために勉強したり、努力したりすれば、それは子どもにとっても有益なことになります。この先の人生においても役立つでしょうから、親に感謝しつつ、自分で行動できるようになるのが親の望みかもしれません。
お金の価値観は違っていい。子どものための最適解を
『お金の価値観は、それまでの環境によるものが大きいと思うんだよね。そういう環境で生きてくると、友達同士でも結局は金銭感覚で離れる人もいると思う』
『実家にお金があろうとなかろうと、価値観なんて人それぞれだからね。どっちが正解、どっちが間違い、ということではないよ』
投稿者さんと旦那さんでは、お金や子どもへの支援に対する価値観が違っています。その原因として挙げられるのが、「育ってきた環境」ですね。旦那さんは親からの金銭的な支援を受けられなかったので、お金には厳しくしたいと思うのでしょう。投稿者さんは親がしてくれたことを子どもにもしてあげたいとの考えですが、この違いはそう簡単に埋めることはできないかもしれません。お互いの価値観を相手にぶつけると、言い争いになったり、すれ違いが起きてしまったりする可能性もあります。
『いろいろな価値観があっていいと思うよ。夫婦なんだから、お互いの想いを認め合った方が子育ては上手くいくと思う』
せっかく夫婦として生活しているのですから、相手が間違っているということではなく、自分とは違う考えを認めることも大切になってきそうですね。そのような考えもあるのかと思って、相手の考えのよい部分を取り出していき、お互いの意見を組み合わせたら、もっとよいアイデアが生まれるかもしれません。お互いの意見をぶつけ合うだけで終わらせず、夫婦として子どもが置かれている環境をさらによくすることを考えられるとよいのかもしれませんね。