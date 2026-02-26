相川七瀬、ドラマーの次男がLUNA SEA・真矢さんのドラムを叩く“貴重映像”公開「泣ける」「めっちゃ上手」
歌手の相川七瀬（51）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。ロックバンド・LUNA SEAのドラマー、真矢さんの訃報を受け、次男でプロドラマーとして活動するRIOさん（18）が幼少期に真矢さんのドラムを叩く貴重な映像を公開した。
【動画】「泣ける」「めっちゃ上手」真矢さんのドラムを軽やかに叩く相川七瀬の次男・RIOさん
相川は「真矢さんのドラムを叩かせてもらう小学生の頃の次男。 #LUNASEA #真矢」とのコメントとともに、時折笑顔も見せながら真剣にドラムを叩くRIOさんの動画をアップした。
この投稿にファンからは「貴重で素敵な映像ありがとうございます」「泣ける」「めっちゃ上手」「リオくんは真矢さん仕込みのドラマーだったんですね」「息子さん、いい体験されましたね」「真矢もお空で聞いてくれてますね〜」などの声が寄せられている。
