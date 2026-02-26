◇W杯アジア1次予選 日本80ー87中国（2026年2月26日 沖縄アリーナ）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選3戦目で中国（同ランク27位）と対戦。桶谷大ヘッドコーチ（HC、48）の初戦は前半14点リードしながらも逆転負けを喫した。桶谷HC新体制は黒星発進となった。

主力の渡辺雄太（31＝千葉J）は「後半に自分たちの弱さが出た」と悔しい表情を見せた。

負けられないホーム2連戦。桶谷HC新体制の初陣でもあった中国戦の口火を切ったのは渡辺雄だった。第1Q残り9分10秒にゴール下でのカッティングから豪快なダンクシュートを叩き込んでチーム初得点。さらに残り8分25秒には左ウイング付近からの3Pシュートを決めチームを良い流れに乗せた。

しかし第3Qに“悪夢”が待っていた。開始早々に0―13のランをくらうなど逆転を許した。このクオーターだけで9―25と大量リードを許して、第3Q終了時に56―58と2点ビハインドで終えた。勝負の最終Qは接戦の展開。しかし要所でフリースローを失敗するなど勝ち越すことが出来ず桶谷HC新体制は黒星発進となった。

渡辺雄は「前半、あのいい入り方ができたと思うんですけど、後半ちょっと自分たちの弱さが顕著に出てしまったかなという感じで、ちょっと悔しい敗戦にはなりました」と振り返った。

日本代表にとって沖縄アリーナは、23年のW杯で48年ぶりの自力五輪出場を決めた特別な場所。渡辺雄も日の丸を背負って、沖縄アリーナで戦うのはW杯以来となった。「本当に勝ちたかった試合ではあったんですけど、その分、次の試合にしっかりぶつけたいと思います」と悔しさをにじませた。

負けられない3月1日のホーム韓国戦に向けて「リズムが良い時、悪い時、バスケットは40分間の中で必ず出てくる。リズムが悪い時に、どれだけ中で声を出し合っていいリズムで持っていくか。次の韓国戦。強い相手なので、しっかりこの2日間でしっかり修正して、次の試合は絶対勝ちます」と意気込んだ。